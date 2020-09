Forsvundne Sofies mor: - Vi er uendeligt taknemlige

Fredag formiddag er det 48 timer siden, at 21-årige Sofie Hauge Kyneb fra Aarhus blev meldt savnet.

Siden den unge kvinde forsvandt, har Østjyllands Politi iværksat en intensiv eftersøgning med hundepatruljer, helikopter og dykkere.

Læs også Forsvundne Sofies mor: - Det er et mareridt

Torsdag startede organisationen Missing People desuden en eftersøgning, og flere end 100 personer hjælper i disse timer med at lede efter den unge kvinde.

21-årige Sofie har sabbatår og bor hjemme.

Jo flere øjne desto bedre

Familie, venner, kolleger, bekendte og hjælpsomme aarhusianere prøver også at finde Sofie.

Hun er normalt en glad og velfungerende pige. Majbritt Hauge Kyneb, Sofies mor

Indsatsen gør stort indtryk på Sofies forældre, Majbritt og Kristian.

- Vi er uendeligt taknemlige for, at så mange leder efter hende. Vi er meget bekymrede for hende, og jo flere øjne, der leder, desto større er chancen for, at vi finder hende, siger Majbritt Hauge Kyneb til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun har, ikke overraskende, hverken spist eller sovet meget i de seneste to døgn. Folk kontakter også Majbritt og Kristian direkte med tips.

Sofies mor og far, Majbritt og Kristian, har blandt andet ledt efter hende i Marselisborgskoven, hvor familien plejer at gå tur. Foto: Privat

Læs også Familie beder offentligheden om hjælp: Har du set Sofie?

Gennemgår tips og videomateriale

Østjyllands Politi har oprettet en kommandocentral Majbritt og Kristians ved hus i Viby.

Vagtchef hos Østjyllands Politi, Morten Bang, oplyser, at politiet har ledt efter Sofie forskellige steder i løbet af natten til fredag.

Læs også Sara kørte gennem by to gange - anden gang blev hun ramt hårdt

Sofie Hauge Kyneb beskrives som: 177 centimeter høj

Slank

Med halvlangt lyst hår

Sidst set iført bordeaux/vinrøde løse bukser, en lyserød T-shirt, en lysebrun fløjlsfrakke og hvide tennissko af mærket Adidas.

Østjyllands Politi har modtaget mange tips fra borgere, og politiet gennemgår også videomateriale fra overvågningskameraer.

- Vi har reageret på de forskellige henvendelser, vi har fået, men vi har desværrre ikke fundet hende, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi fortsætter med at lede, og vi følger op på torsdagens indsats og lægger vi en plan for fredag. Vi skal finde ud af, hvilke og hvor mange ressourcer, vi skal kaste ind.

Læs også Vagn måtte flygte fra hus og hjem - efter seks måneder kom hjælpen

Samarbejdet med organisationen Missing People plejer at fungere fint, lyder det.

- Det vigtige er, at de leder på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter, så man ikke kommer til at ødelægge eventuelle spor, siger Morten Bang til TV2 ØSTJYLLAND.