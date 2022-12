Forsøgte at snyde sig ind med falsk ID: - Det er en dårlig idé

Selvom det kan være fristende at snyde sig til en aften i nattelivet, er det en rigtig dårlig idé, mener Østjyllands Politi.

Onsdag endte det galt for to 17-årige unge mænd på, da de forsøgte at komme ind på en beværtning i Aarhus med falsk ID, hvor det fremgik, at de begge var over 18 år.



Det lykkedes dem dog ikke, da både dørmand og politibetjente på Åboulevarden, hvor forsøget fandt sted, spottede de falske ID.

Ifølge Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi, var de forfalskede ID så tydeligt falske, at hverken politiet eller dørmanden, der i første omgang stoppede de unge mænd, var i tvivl.

- Der var ingen tvivl om, at de var falske, siger Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Sigtet for dokumentfalsk

Dørmanden kontaktede politiet klokken 21.10 onsdag aften, efter at han havde tilbageholdt de to unge mænd. En patrulje kørte til stedet, og de to 17-årige blev begge sigtet for dokumentfalsk, og deres forældre og de sociale myndigheder blev underrettet.

- Det er en dårlig idé at forsøge at snyde sig ind med falsk ID. Det er ulovligt og strafbart, siger Jakob Christiansen.

Ifølge Østjyllands Politi kan dokumentfalsk koste flere dages betinget fængsel og give en plet på straffeattesten. Det gælder både ved forsøg på at snyde sig ind ved at fuske med sit ID eller benytte sig af andres kørekort eller sygesikringskort.