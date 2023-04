Forsøgte at luske pistol i hækken da politiet dukkede op

Natten til mandag tog en patrulje fra Østjyllands Politi kontakt til fire personer, som stod rundt om en parkeret bil på en parkeringsplads på Fuglebakkevej i Aarhus.

Det skete ifølge politiets døgnrapport klokken 02.18. En af de fire personer havde kortvarigt været ved en hæk i nærheden af bilen, og det fik patruljen til at tilkalde en hundepatrulje, som gik i gang med at søge i hækken. Og det viste sig at være en god idé. Det lykkedes nemlig at finde en signalpistol, som var ladt med løsskuds-ammunition.

Derfor blev personen, som havde været ved hækken, anholdt og sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Gevinst

Det stoppede dog ikke der. Politiet valgte på baggrund af fundet at ransage bilen, og her var der også gevinst.

Ved passagersædet blev der nemlig fundet en isoleringskniv og handsker. Det havde personen, som sad på sædet, ikke en god forklaring på, og derfor blev han anholdt og sigtet for overtrædelse af knivloven.

De to andre personer ved bilen blev sendt videre uden yderligere tiltale.