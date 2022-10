Forsøg på terrorkørsel: 33-årig forbliver varetægtsfængslet

En 33-årig mand, der er sigtet i en sag om forsøg på terrorkørsel på gågaden Frederiksgade i Aarhus, forbliver varetægtsfængslet yderligere fire uger.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Manden er frivilligt gået med til at forlænge fængslingen frem til 2. november, oplyser politiet.

Han har været varetægtsfængslet siden 19. juli - sigtet for at have kørt en bil gennem Frederiksgade og forsøgt at påkøre flere personer.

Måtte springe for livet

Manden styrede ifølge sigtelsen direkte mod en gruppe mennesker, der måtte springe for livet.

Ingen kom dog noget til ved hændelsen.

Få dage efter hændelsen blev der sat betonklodser op i Frederiksgade.

Det var et forebyggende tiltag, der blev iværksat efter en dialog med Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Aarhus Kommune.

Ved et tidligere retsmøde tilbage i august konkluderede en dommer, at der fortsat er begrundet mistanke om, at den sigtede er skyldig i forsøg på terror.

Mistankegrundlaget er ikke blevet svækket efter retsmøde, oplyste dommeren dengang.

Sagen føres bag lukkede døre, så offentligheden har kun fået indblik i sigtelsen, ikke den sigtedes forklaring.

Den sigtede nægter sig skyldig, har hans forsvarsadvokat tidligere oplyst.

/ritzau/