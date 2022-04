Forsøg i Aarhus: Vejafgifter kan være på vej i hele kommunen

- Når man bliver bedt om at betale for den enkelte tur, vil der formentlig være nogen, der vælger anderledes. Nogle ture vil ikke blive kørt, nogle vælger andre transportmidler, nogle vælger andre tidspunkter, vurderer Ninette Pilegaard, Vicedivisionsleder og en del af forsøget på DTU, til TV2 ØSTJYLLAND.

Måske hele kommunen

Forsøget skal være klart til start 1. april næste år, så der er stadig en række ubekendte, som de næste måneder går med at afklare.

Ifølge Sund & Bælt er det ikke endeligt besluttet, om det skal dække hele Aarhus Kommune og dermed både land og by eller bare et udsnit. Det skal også testes, hvordan afgiften skal takseres. Der skal testes et kilometer- og et minutsystem.