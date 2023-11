Forslag: Luk trafikeret vej midt i byen

Læg Rådhusparken sammen med Musikhusparken, luk af for gennemkørende trafik gennem Frederiks Allé og kald hele området for Simonsens Have til ære for den tidligere borgmester, Thorkild Simonsen (1926-2022).

Sådan lyder et forslag fra Socialdemokratiet i Aarhus, der vil have byrådet til at træffe en såkaldt principbeslutning på et møde onsdag eftermiddag.

Partiet vil i første omgang have Frederiks Allé omdannet til en begrønnet bygade igennem parken, hvor der er nedsat hastighed, og så er planen, at vejen senere skal lukkes helt.