Forsamlingsloft hæves: Teltbestillinger tikker allerede ind, fortæller udlejer

- Det har været trist at gå at kigge på udstyret ligge stille. Man begynder jo at overveje, hvad er fremtiden i det her. Det har da strejfet mig, om det skulle afvikles. Der er jo for over en million kroner i telte med stole, borde, barer og så videre, siger Jan Hammer.

Han er overrasket over, at aftalen om at hæve forsamlingsforbuddet kommer nu. Men da det er tidligt på teltsæsonen, så forventer han faktisk en god sæson:

- Jeg føler mig lidt taget på sengen. Men jeg forventer, at sæsonen bliver god, når vi kommer i gang nu, siger Jan Hammer.



I den politiske aftale er en udfasning af det såkaldt store forsamlingsforbud mod store arrangementer såsom festivaler ikke nævnt. Det er dermed fortsat på 500 personer.