Formodet Trige-krænker har meldt sig selv

Skabte stor utryghed

De otte episoder i Trige har skabt stor utryghed i byen. I går kunne vi fortælle, hvordan et 15-årigt offer efterfølgende har været meget påvirket af situationen.

- Hun rystede rigtig meget og har grædt rigtig meget, sagde pigens mor, der var anonym af hensyn til datteren.

- Hun har det rigtig hårdt. Jeg vil personligt sige, at hun ikke kan være selv overhovedet. Hun er hele tiden bange for, at huen møder ham igen. Hun er bange for, at hun bliver forfulgt.

Den 15-årige pige mødte manden på vej til skole. Her stoppede han hende for at høre, om hun vidste, hvor bussen var.