Formodet cykeltyv satte tænderne i betjent

En sag om et muligt cykeltyveri på Aarhus Ø eskalerede tirsdag aften i en grad, så en 22-årig mand i dag fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Episoden udspillede sig i en parkeringskælder på Irma Pedersens Gade, hvor en person så den 22-årige mand i gang med det, der lignede et cykeltyveri og kontaktede politiet.

Gerningsmanden valgt dog at modsatte sig politiets indblanding på en noget utraditionel måde.

- Han vælger at bide en betjent i armen og det, sammenholdt med at han fremsatte flere trusler, gør, at han bliver anholdt, fortæller kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi Emil Enemark Sørensen til TV2 Østjylland.

- Det var et rimelig kraftigt bid, der gik gennem jakken og krævede behandling på skadestuen, tilføjer han.

Manden fremstilles i grundlovsforhør klokken 10.00.