Forlystelsespark lukket efter ulykke

Tivoli Friheden er torsdag middag lukket efter en ulykke i rutsjebanen Cobraen. Det oplyser flere øjenvidner til TV2 ØSTJYLLAND.

Parkens direktør Henrik Olesen fortæller, at to personer er kommet til skade.

- Vi kan se, at den bagerste del af vogntoget er på en måde knækket af, så det hænger under resten. Men jeg kan ikke sige mere, eller hvad der er sket, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Parken er lukket i hvert fald resten af dagen, oplyser direktøren.

Østjyllands Brandvæsen oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at en af vognene har revet sig løs, og at gæster er fastklemt. Der skulle være tale om en alvorlig ulykke, oplyser brandvæsnet, der er igang med at frigøre fastklemte gæster.