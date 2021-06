Forfalskede coronapas: Seks gymnasieelever sigtet

Seks aarhusianske gymnasieelever er blevet sigtet for dokumentfalsk, efter de har erkendt at have forfalsket deres coronapas for at kunne fremvise et negativt testsvar for at møde til undervisningen.



Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse, hvor de på kraftigste advarer andre mod at gøre det samme.

- Det er rigtig dumt at forfalske sit coronapas, for det kan få langvarige konsekvenser for en ung gymnasieelev. Udover den straf man bliver idømt i retten, kan det også give en plet på straffeattesten, som kan få betydning for de unges uddannelses- og jobmuligheder, siger politiinspektør René Raffo i pressemeddelelsen.

Det drejer sig om tre kvinder og tre mænd, alle i alderen 16 og 18 år.