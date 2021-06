Forening dybt frustreret over kommunes ageren: - Niveauet er elendigt

Ny plan for botilbud

Socialrådmand i Aarhus Kommune, Kristian Würtz (S), vil nu genvinde tilliden.

- Det vigtigste for mig er, at vi får lagt en plan, som giver både pårørende og Socialtilsynet tillid til, at Elev er et godt sted og et trygt sted at bo. Det handler først og fremmest om, at vi skal have flere fastansatte ind i vagtplanerne, så det er kendte ansigter, borgerne møder, siger han.