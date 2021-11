Forbund vil have strammet regler efter dødsulykker

Dansk Køre Forbund er det nationale køreforbund, der organiserer kørsel med hest og vogn i Danmark.



Og køreulykker med døden til følge er heldigvis sjældne, men ulykken på Store Torv er den anden i år.

I sommer blev også en ældre, erfaren kusk dræbt i forbindelse med en dødsulykke ved Roskilde.

Her blev kusken kørt over af hestevognen og efterfølgende trukket gennem en skov og døde af sine kvæstelser.

Vil have krav til forsikring

Formanden for Dansk Køre Forbund mener ikke, at man bør forbyde hestevognskørsel i forbindelse med store arrangementer.

Men han mener, at retningslinjer og rammer for kørslen bør strammes op, blandt andet via forsikringsselskaberne.

- Jeg mener, at forsikringsselskaberne skal stille krav om, at kusken skal dokumentere sin erfaring, og at hesten skal være minimum seks år, før man kan få en kaperforsikring (forsikring ved hestevognskørsel), siger Erling Larsen, der er formand for Dansk Køre Forbund.

- Det kan være med til at sikre, at både kusk og hest har den ro, der skal til for at køre hestevogn i større menneskemængder.

Sådanne krav stilles ikke, hvis man vil have en kaperforsikring i dag.