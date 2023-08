Forbund dybt berørt: - Hun efterlader et tomrum i hele miljøet

Den kvindelige løber blev ramt i et fodgængerfelt mellem Hestehavevej og Oddervej i Højbjerg i det sydlige Aarhus, da hun var ude på en træningstur med en flok andre løbere.

'Dansk Atletik vil gerne udtrykke den største medfølelse for den efterladte familie, venner og andre pårørende, og sender også de varmeste tanker til de løbekammerater, som var vidne til den forfærdelige ulykke, eller har mistet en god klubkammerat. Den pågældende løber var en fast del af det aarhusianske løbemiljø, og hun efterlader et tomrum i hele miljøet,' skriver forbundet.

Det var en 26-årig kvindelig løber fra AGF Atletik, der i weekenden mistede livet efter et trafikuheld i torsdags.

'Det ligger Dansk Atletik meget på sinde, at vi sammen sikrer, at ung som gammel kan dyrke sikker motion i det offentlige rum.'

'Dette gælder både myndigheder, der bør have fokus på sikkerheden i kryds og på veje med stor trafik, og det gælder vore medlemsforeninger, som spiller en vigtig rolle for motionisternes opmærksomhed på de trafikale forhold.'

Ifølge atletikforbundet bør ulykken give anledning til et fornyet fokus på sikkerhed i trafikken.

Løb er ikke generelt en usikker sport, men ifølge AGF Atletik har der før været problemer i netop det kryds, hvor den tragiske ulykke skete i torsdags.

- Den fodgængerovergang er lige præcis et sted, hvor flere andre har meldt episoder til politiet. Det er et problematisk sted, fordi bilerne ikke holder tilbage, som de skal, sagde formand for AGF Atletik Mikkel Kleis søndag til TV2 Østjylland.

En 18-årig mand er sigtet for uagtsomt manddrab, men blev løsladt efter mistanke om narkokørsel, da blodprøver ikke viste narkotika i hans blod.