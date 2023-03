Forbudt skilteskov? - Uvedkommende kørsel må ikke ske

Ovenpå TV2 Østjyllands dækning af ulovlige skræmmeskilte på Djursland, har vi modtaget massevis af henvendelser.

Det et nemlig ikke kun på Djursland, der har vokset sig en skilteskov op mod uønskede gæster.

Også i Risskov nord for Aarhus skal man trodse skiltene for en tur ned ad nogle af sidevejene.

Skiltene har mange år på bagen, og det er da måske også derfor, at de bare stadig er der. Men det må de ikke. Det bekræfter Aarhus Kommune over for TV2 Østjylland.

"20 km" og "privat fællesvej" hænger på næsten alle vejene, der har det til fælles, at de fører ned til Aarhus Bugten, og det har de gjort i 40 år.

- Nej, jeg er ikke sikker

Det er de lokale grundejerforeninger, som har hængt skiltene på, men de har altså lige glemt at spørge om lov.



- Det er nødvendighed for os at have dem op. Så jeg synes, det er helt okay, siger Mogens Saabye, formand for grundejerforeningen Mågevej/Svanevej.

- Vi føler, det er på efterbevilling, at vi har lov til at sætte dem op.