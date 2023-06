Forarget direktør vil have strammere krav efter uheld på studentervogn

Men tirsdag gik det galt, da en 19-årig mand faldt ud af en studentervogn nær Malling syd for Aarhus. Ifølge Østjyllands Politi skete uheldet angiveligt, da et gelænder i siden af køretøjet muligvis havde siddet løst og ikke har været monteret korrekt.

Aarhus Business College har været i kontakt med den 19-åriges familie, og her er meldingen, at han atter er hjemme, og at han efter omstændighederne har det godt, fortæller Anne Gammelby Lybecker.

Hun fortæller desuden, at uddannelsesinstitutionen ikke har noget med studenterkørslen at gøre, og at det er eleverne selv, der står for køreturen.

- Vi har principielt sagt farvel til dem, men vi har været i kontakt med klassen, og vi har sagt til dem, at hvis de har brug for støtte eller hjælp af enhver karakter, er vi der for dem, siger Anne Gammelby Lybecker.

Vil have området reguleret

Hun er ked af situationen og forarget over, at det kan ske.

- Lige nu overvejer vi flere ting. På den anden side af sommerferien skal vi kigge på, om vi bedre kan rådgive eleverne om, hvad man skal være opmærksom på i forhold til studenterkørsel. Og så er vi indstillet på at forsøge at påvirke, at vi kan få undersøgt, om området er reguleret tilstrækkeligt. Sådan noget her må simpelthen ikke kunne ske, siger Anne Gammelby Lybecker.

Hun pointerer, at hun ikke vil have studenterkørsel helt stoppet, men at området bør reguleres kraftigere.

Østjyllands Politi oplyser, at chaufføren af studentervognen er blevet sigtet i sagen, og at uheldet nu undersøges nærmere.

Fejl på hver femte studentervogn

Det er Tungvognscenter Nord, som står for løbende at kontrollere studentervognene Øst-, Midt- og Vestjylland. Her lyder et skøn, at de finder fejl på hver femte studentervogn under deres kontroller.

- Det er sikkerhedsfejl allesammen, men det er et højt tal, og det er derfor, at vi sætter så meget mandskab ind, siger politikommissærJes Falberg.

Gamle dæk, der springer, vippelad man kan komme i klemme i og sider på vognen, der er monteret med gaffatape, er nogle af de fejl, politiet opdager, fortæller Jes Falberg. Han fortæller desuden, at der i de kommende dage vil være kontroller i Østjylland.



- Vi går ind i det, fordi det er et problem. Der er mange vognmænd, som har styr på det, men vi går ind i det for at få stoppet dem, der ikke kan. Vi er nødt til at kontrollere fra en ende af.



Forleden blev en studentervogn stoppet i Randers. Den fik ikke lov at køre videre, da vognens beskyttende gitter var repareret med gaffatape. Den historie fortalte Randers Amtsavis.



At der bliver fundet fejl på hver femte studentervogn, i de kontroller Tungtvognscenter Nord foretager, er foreløbigt kun politiets et skøn, da den endelig opgørelse endnu ikke er lavet.