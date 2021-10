Forældre utrygge: Formodede narkohandler på skole

Hændelserne på skolens område, der oftest foregår uden for åbningstid, har ført til 10-20 henvendelser til skolelederen i det seneste år.

- Det er over det normale niveau i de fem år, jeg har været her, siger Ivan Børsting.



Han understreger, at han ikke selv har set den utryghedsskabende adfærd af fremmede personer på skolens grund, men at han tager den seriøst på vegne af sine elever og deres familier.

Men når der kommer meldinger om muligt narkosalg på skolens område, sender han også ofte anmelderne videre.

- Jeg siger tak for informationen, men at de skal være opmærksomme på, at informationen skal gives et andet sted, nemlig til politiet. Jeg har lærere og pædagoger ansat, og vi driver skole.

- Selvfølgelig har vi en interesse i, om det er nogle af vores elever, eller hvis det foregår i skolens åbningstid. Men ellers vejleder jeg forældre til at rette henvendelse det rigtige sted, og det er hos politiet, siger Ivan Børsting