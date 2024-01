Forældre får penge retur efter snelukkede pasningstilbud

Det koster som bekendt penge at få sine børn passet i sfo og klub uden for skoletiden, men det betyder også, at man kan få en del af betalingen retur for dage, hvor børnene ikke bliver passet, når eksempelvis snevejr skaber problemer for personalet med at nå frem til jobbet.

Aarhus Kommune valgte den 3. og 4. januar at holde to sfo'er og 17 klubber lukkede, og derfor har TV2 Østjylland spurgt, hvor stort et beløb kommunen nu sender retur til forældrene.

Det kan Aarhus Kommune dog ikke svare på, for det vil være "en stor, administrativ opgave" at lave det regnestykke hos Pladsanvisningen.

- Flere parametre som søskenderabat, økonomisk friplads med videre har betydning for, hvilket beløb der tilbagebetales for det enkelte barn/ung, hvorfor vi ikke kan komme med et konkret bud på det samlede tilbagebetalingsbeløb, oplyser chefkonsulent Trine Krabbe fra Børn og Unge.

I alt var 1933 børn og unge ramt af lukninger den 3. januar, mens 852 var ramt af lukningerne den 4. januar.