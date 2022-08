Forældre bekymret over pladsmangel på skole: Søn trækker sig

Eva Kläning er bekymret. Hendes søn Holger går på Risskov Skole. På skolen er der rigtig mange børn, og det reagerer sønnen på.

- Holger fortæller mig, at der er rigtig mange børn. Han kan godt finde på at søg udenfor, fordi der er meget støj, siger Eva Kläning.

Udfordringen for skolen er, at elevtallet stiger, men man har ringe mulighed for at bygge sig større. I øjeblikket går der knap 900 elever på skolen plus elever i seks specialklasser, men hvis fremtidsprognoserne holder, vil der allerede om fem år skulle være plads til 1039 elever - ud over dem i specialklasserne.