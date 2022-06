Fond smider yderligere millioner i udvidelse af museum

Med en check på yderligere 15 millioner kroner er Salling Fondenes donation til udbygningsprojektet af kunstmuseet Aros nu oppe på samlet 95 millioner kroner.

- Salling Fondene er glade for fortsat at støtte udvidelsen af Aros og dermed sikre forbedringer af The Next Level. Den nye donation er et løft til projektet og en optimering af et stykke verdenskunst, som vil komme borgere i og udenfor Aarhus til gode, siger Karin Salling, næstformand i Købmand Herman Sallings Fond, i en pressemeddelelse.



The Next Level, som udvidelsen af det aarhusianske kunstmuseum hedder, består af flere forskellige ting. Blandt andet skal der etableres et underjordisk udstillingsgalleri samt værket The Dome af James Turrell. The Dome får en loftshøjde på 15 meter og en diameter på 40 meter. Derudover skal der blandt andet etableres en ny plads, som får navnet Art Square.