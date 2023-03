Folketingsmedlem risikerer at skulle betale sekscifret beløb i erstatning

Det lokale folketingsmedlem Tobias Grotkjær Elmstrøm (M) indfinder sig i dag i Retten i Aarhus, hvor han står over for en tidligere ansat fra sit advokatkontor.

Tobias Grotkjær Elmstrøm fyrede i foråret 2019 en mandlig ansat umiddelbart efter, at vedkommende havde fortalt, at han gik i fertilitetsbehandling med sin partner.

Det klagede den ansatte over, og sagen endte i Ligebehandlingsnævnet, hvor Tobias Grotkjær Elmstrøm blev dømt til at betale 400.000 kroner i erstatning for uretmæssig fyring.

Til DR Nyheder udtalte han i oktober 2022, at afskedigelsen intet havde med fertilitetsbehandlingen at gøre. Han havde i længere tid ønsket at fyre den pågældende medarbejder.

Den forklaring købte de altså ikke ved Ligebehandlingsnævnet, men nu vil Aarhus-politikeren altså have omgjort afgørelsen ved en civil retssag og dermed slippe for at betale de mange penge i erstatning.

Sagen starter klokken 10.

Tidligere dømt for løgn og "klientfiskeri"

Tobias Grotkjær Elmstrøm kommer fra Horsens og blev ved valget i 2022 valgt ind i Folketinget for Moderaterne i Østjyllands Storkredsmed hele 4.085 personlige stemmer.

Han har været selvstændig advokat siden 2013, og i den tid er han i alt blevet pålagt at betale bøder og godtgørelser for 480.000 kroner.

Tirsdagens retssag er nemlig ikke den første, hvor folketingspolitikeren og advokaten selv er i fokus.

Han er tidligere blandt andet dømt til at betale 40.000 kroner i bøde i en sag, der kørte ved Advokatnævnet, og hvor han forbrød sig mod god advokatskik.

Her blev han afsløret i at lyve om, at han havde holdt møde med en klient, selv om det i virkeligheden var en kollega, der havde taget mødet med klienten, som var asylansøger.

Han er også idømt to bøder på 20.000 kroner for det, der kaldes for ”klientfiskeri”, fordi han i forbindelse med et arrangement for asylansøgere forsøgte at få flere af dem til at blive klienter i sit firma, selv om de allerede havde en advokat.

Den handling er i strid med de advokatetiske regler.