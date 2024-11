Kommuner fortsætter byggerier, selvom vandet truer

I Østjylland er der mange steder bygget helt ned til vandet i eksempelvis Aarhus, Randers og Horsens, ligesom der er boliger helt ud til vandet i Silkeborg. Her bor blandt andre Mogens Damgaard, der forleden fortalte til TV2 Østjylland, hvordan vandet fra Silkeborg Langsø indimellem oversvømmer hans have .

- Det attraktive ved en havn er, at du kan sidde og kigge ud over vandet, forklarer borgmester Søren Steen Andersen (V) om baggrunden for beslutningen.

Forskerne bag undersøgelsen har set nærmere på 54 danske kystbyer, og her viser det sig, at 32 af dem svarende til knap 73 procent vil bygge nyt i risikozoner.

Alligevel har en lang række danske kystbyer lagt planer for at bygge nyt i oversvømmelsestruede områder de kommende år.

Vi kan ikke undgå det: Havvandet kommer til at stige i fremtiden, og risikoen for oversvømmelser bliver større.

Men denne gang bliver anderledes, forsikrer Assens-borgmester Søren Steen Andersen over for TV 2. Den kommende havneudvidelse bliver bygget til fremtidens klima, lyder det.

Alligevel måtte Claus Søberg Hansen lave en voldgrav rundt om boligen for at holde vandet ude.

Ødelæggelserne indvendigt i flere af boligerne var markante, og til Fyens Stiftstidende fortalte én af beboerne, Claus Søberg Hansen, at beskeden fra Assens Kommune ti år tidligere havde været, at husene ikke ville kunne oversvømmes de næste 100 år.

Nede i Assens er det kun et år siden, at det gik galt.

Vi står dermed over for store udfordringer ved vores kyster i forhold til at beskytte eksisterende og kommende infrastruktur.

Ved udgangen af dette århundrede kan vandstanden være steget med op til en lille meter, men allerede om 20-30 år kan vi stå over for store udfordringer, når hændelser, der i dag betragtes som 100-årshændelser, risikerer at optræde hvert 20. år.

Vi ved, at der vil komme flere stormfloder i takt med, at vandstanden stiger, og denne stigning skyldes klimaforandringerne.

Netop derfor kunne TV 2 lørdag fortælle, at en række eksperter nu mener, at det er på tide at hive i håndbremsen på de mange byggerier ved vandet.

- Vi begynder at kigge ind i nogle samfundsomkostninger, som bliver stadigt større. I og med at vi har bygget mere, har vi også større skadesomkostninger, hvis de her hændelser indtræffer.

- Tendensen er, at vi gang på gang bliver overrasket over, hvor hurtigt klimaeffekterne træder ind, siger Ole Fryd.

Senest viste nye tal fra DMI i forrige uge, at de såkaldte 100-årshændelser som eksempelvis den voldsomme stormflod, der ramte Danmark i oktober 2023, i slutningen af dette århundrede kan være noget, vi kommer til at se hvert andet eller tredje år.

- Jeg kan godt forstå, at nogle kommuner finder det besnærende at sælge grunde fra nede ved havnen, for mange kommunekasser mangler penge til velfærdsområder, siger Rikke Lybæk, der er er lektor og ph.d. på RUC med speciale i blandt andet klimatilpasning.

- Men det er lidt som at tisse i bukserne for at holde varmen. På ét eller andet tidspunkt kommer det til at bide dem i haserne, og så er der en regning der skal betales.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) bebudede på Venstres landsmøde midt i november, at tiden er inde til at lave en national plan for klimasikring af Danmark.