Først blev skole ramt af oversvømmelse - og så opstod der brand

Mandag skal alle elever og ansatte på Tilst Skole have madpakke med efter en brand i weekenden.

Branden skabte store skader i et teknikrum, der betyder, at der ikke er madudsalg til elever og ansatte mandag. Det fortæller skoleleder Lone Jørgensen.

- Det er et teknikskab, der er smeltet, siger hun.

Men weekendens brand var blot kulminationen på en træls uge for Tilst Skole.

I forvejen var skolens hal og svømmehal nemlig lukket på grund af oversvømmelse fra skybruddet tirsdag i sidste uge.

Og de to ting hænger faktisk sammen. Branden opstod nemlig som følge af oversvømmelserne, som skolen har kæmpet med at få bugt med.

Stopper ikke skolefest

Men det er uklart, hvilke konsekvenser branden kommer til at have for skolen.

- Jeg ved det faktisk ikke. Der kommer nogen og danner et større overblik i dag, siger Lone Jørgensen.