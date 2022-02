Fødselsafsnit presses af sygemeldinger: Mor og barn må hurtigere hjem

Sygemeldinger som følge af covid-19 lægger nu også ekstraordinært pres på Aarhus Universitetshospitals afdeling for fødsler.

Det fremgår af et facebookopslag, hvor fødeafsnittene forklarer, at de mange sygemeldinger får konsekvenser måneden ud.

Skal man føde, og er det første gang, har man normalt mulighed for at blive på sygehuset i op til to døgn. Det foregår på familieafsnittet, hvor man som nybagte forældre kan få hjælp til at komme i gang med blandt andet amning.