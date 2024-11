Fodgænger fortsat i kritisk tilstand med alvorlige hovedtraumer

Den 51-årige kørte op over spærrefladerne og ind over helleanlægget, hvor han ramte den 43-årige, der stod og ventede på grønt lys.

Flere sigtelser

En patrulje var hurtigt på stedet og påbegyndte livreddende førstehjælp på den 43-årige, som kort efter blev hentet af en ambulance og kørt på hospitalet i Skejby.

Den 51-årige bilist blev testet for alkohol på stedet og målt over det tilladte. Hans bil var desuden i så dårlig stand, at den blev beslaglagt med henblik på konfiskation.

Bilinspektørens umiddelbare vurdering af den 51-årige anholdtes bil var, at den var i så dårlig stand, at det kunne have været en direkte medvirkende årsag til uheldet, skriver politiet i sin døgnrapport.

Den 51-årige er foreløbig sigtet for spirituskørsel, for at have kørt under påvirkning af medicin og for ved uagtsomhed at have pådraget en anden betydelig legemsbeskadigelse.

Det er blevet vurderet, at han ikke skal fremstilles i grundlovsforhør, hvorfor han nu er løsladt men fortsat sigtet.