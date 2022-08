Fodboldskole med forældre: - Det er ikke en pasningsordning

Ellehøjskolen lægger lokaler til og hjælper til med både afviklingen af fodboldskolen, men også i forhold til rekrutteringen af børn og forældre.

- Det er vigtigt, at forældrene støtter op om det, og det er vigtigt, at børnene ser, at deres forældre støtter op. Og det er vigtigt, at forældre ser, at andre forældre støtter op, siger skoleleder Helle Mønster og slutter.

- Jeg tænker, at forældrene har en kæmpe rolle i at få børnene til at interessere sig for foreningslivet.