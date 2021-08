Fodboldklub råber op: Mangler helt særlig træner

- Det er nogle fantastiske unge mennesker, men vi har bare en udfordring med at give dem et tilbud. Så vi har brug for at få noget hjælp, fortæller Gitte Nyhave, der er forældre til en af fodboldspillerne, til TV2 ØSTJYLLAND.

Stærkt fællesskab

Gitte er mor til Mikkel på 25 år, der har infantil autisme. Han har siden sin tid på Langagerskolen spillet på fodboldholdet i Lystrup. Her fandt han et fælleskab med andre børn som ham selv.

- Pludselig følte han sig hjemme. Det at spille sammen med ligesindede. Det at have en aktivitet at gå til to gange om ugen, hvor han har nogle venner. Det har simpelthen betydet alfa og omega for ham, siger Gitte Nyhave.