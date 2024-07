Fodboldfans sigtet for groft hærværk

Seks fodboldfans er anholdt efter groft hærværk ved Aarhus Stadion.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Politiet modtog torsdag en anmeldelse om en større gruppe, der var i gang med at spraymale lygtepæle og vejskilte omkring Kongevejen og stadion i Aarhus.

Her blev en 17-årig anholdt og lagt i håndjern, imens en større gruppe forsøgte at flygte. Det lykkes politiet at indfange dem med to patruljer og foretage anholdelse.

Politiet fandt spraymaling og klistermærker på 50 lygtepæle, skilte og træer. De i alt seks mænd blev sigtet for groft hærværk.