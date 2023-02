Fodboldbøller hentet af deres forældre

Dine forældre kommer og henter dig.

Den besked har fire unge mænd fra Silkeborg fået, efter de ikke kunne opføre sig ordentligt på udebane i Aarhus.

Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Omkring 80 unge mænd i alderen 15 til 18 år var taget med tog til Aarhus for at se Silkeborg spille mod AGF. De endte med at slå sig sammen med andre, så cirka 100 personer fulgtes ad ud mod Ceres Park i Marselisborgskovene.

Det gik dog ikke gnidningsfrit, beretter politiet i døgnrapporten. Kort efter afgang fra Banegårdspladsen blev en 16-årig sigtet for at bryde maskeringsforbuddet, da han bar en pose med det, der af politiet beskrives som balaclavaer eller elefanthuer.

I posen fandt betjente desuden fyrværkeri og kokain, hvilket førte til yderligere to sigtelser. Ifølge Østjyllands Politi blev han derefter hentet af sine forældre fra Silkeborg.

Skulle tage bussen hjem

En 15-årig havde heller ikke helt forstået reglerne om maskering, da han efter et toiletbesøg på en restaurant på Telefontorvet i det centrale Aarhus blev fundet i besiddelse af maskering. Politiet fik fat i hans pårørende, og det blev aftalt, at han skulle tage bussen hjem.

På Åboulevarden gik en 17-årig sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, da han satte klistermærker op. Da politiet ville finde ud af, hvem han var, nægtede han at oplyse sit navn, og så blev han anholdt. Han endte med at blive hentet af sin far.

I alt blev to personer anholdt, og fire unge mænd fra Silkeborg blev hentet af deres forældre.