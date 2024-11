29 tidligere gymnaster bryder tavsheden: Flying Superkids var præget af skældud og ydmygelser

Anne-Sophie Freitag føler sig ydmyget. Hun har på det her tidspunkt været med i Flying Superkids i otte-ni år og lever et liv, som andre misunder hende.

- I Lars’ øjne er det, fordi jeg er i dårlig form. Så han står foran hele holdet og siger, at jeg er en stor pige og burde være et forbillede for de små, men at jeg med skaden viser, at jeg ikke er i form og i teorien ikke værdig til at være med.

Direktøren bliver ifølge Anne-Sophie Freitag vred og ubehagelig. Han overfuser hende og gør det helt klart, at det er ham, der bestemmer. Skideballen rammer hende i en grad, så hun stadig har svært ved at holde tårerne tilbage, når hun genfortæller historien den dag i dag.

Men Anne-Sophie Freitag har gentagne gange oplevet bagsiden af medaljen, når Lars Godbersen skælder ud, råber og ydmyger gymnasterne. På turen til Norge er hun ved at være voksen og vil ikke finde sig i det længere. Få timer senere trækker hun derfor Lars Godbersen til side og forklarer ham, at han har overskredet hendes grænser.

For mange østjyske børn fremstår Flying Superkids som en gylden mulighed for store oplevelser og gode venskaber. Alt sammen tilsat det stjernedrys og den popularitet, der ligger i at optræde for et imponeret og begejstret publikum i rampelysets skær.

Han er med egne ord overrasket over kritikken og ked af, at der er gymnaster, som har været bange for ham. Men samtidig er han skuffet over, at ingen har sagt noget.

I centrum for deres kritik står direktør i Flying Superkids, Lars Godbersen. En mand, der er vokset op på Gymnastikgården i Hasle, hvor hans forældre, Lone og Uwe Godbersen, skabte fundamentet for det, der i dag er kendt som Flying Superkids.

Alle som én gør gymnasterne det klart, at de har været glade for deres tid på Gymnastikgården. Og de sætter pris på de kompetencer, gymnastikken har givet dem med videre i livet. Det er ressourcestærke og målrettede unge mennesker, der opnår det, de sætter sig for. For eksempel bliver Anne-Sophie Freitag danmarksmester to år i streg, da hun fortsætter ved TeamGym Aarhus i tiden efter Flying Superkids.

Flying Superkids er i dag et kendt brand og en velsmurt maskine med masser af shows i ind- og udland. Opvisningerne ses af over 35.000 mennesker årligt, og også uden for landets grænser gør Flying Superkids sig bemærket. Holdet bidrog for eksempel med flere shows under VM i fodbold i Qatar i 2022.

Lars Godbersen har stået i spidsen for Flying Superkids siden 2007, og med ham ved roret blev der for alvor sat fart på udviklingen af konceptet og de stort anlagte shows.

Alle gymnasterne fortæller om episoder, hvor Lars Godbersen skælder et eller flere børn ud foran hele holdet, og de har alle selv stået for skud og følt hans vrede, når en flik-flak kiksede, eller han ikke mente, at de mødte op med den rette indstilling.

Raserianfaldene kommer ud af det blå. Som den dag Victor Withen Weiercke, der var Flying Superkid fra 2009 til 2014, påkalder sig Godbersens vrede, da han sammen med andre gymnaster knokler med at sætte scenen op en aften under en turné.

- Jeg spørger Lars, om vi ikke kan holde ti minutter tidligere, så vi kan få et bad, inden vi skal i seng. Han vender sig om og råber ad mig, at det ikke er min opgave at tænke over, for jeg er ikke en fucking fagforening. Det er de udbrud, jeg snakker om. Det her med at jeg ikke kan læse Lars, inden jeg kommer over til ham. Jeg ved ikke, hvordan han reagerer, siger Victor Withen Weiercke.

- Vi holder øje med døren

26-årige Emma Bach begynder på Gymnastikgården i 2004, da hun er cirka syv år gammel. Hun er Flying Superkid fra 2008 til 2014. Som de andre oplever også hun Lars Godbersen som en mand med et utilregneligt temperament, hvor de underliggende trusler om eksklusion fra holdet sidder løst.

- På et tidspunkt bliver jeg sendt ned på holdet under, fordi jeg har svært ved flik-flakker. Jeg husker ikke Lars’ formulering tydeligt, men budskabet var hverken venligt eller omsorgsfuldt leveret, at hvis ikke jeg præsterede, så røg jeg af holdet. Det har jeg oplevet nogle gange, og det har jeg også oplevet, at han har gjort ved andre gymnaster.