Flugtbilist til betjent i retten: "Krammer?"

De ’overfladiske afhøringer’ var også anklagerens begrundelse for at anmode om dørlukning, da man ikke ønsker vidnerne påvirket.

- Det er en sag, der har stor bevågenhed. Men de vidner, der endnu ikke er afhørt, skal på nuværende tidspunkt ikke kunne læse i pressen, hvad der er sket, sagde dommer Dot Buchtrup om begrundelsen for dørlukningen.

Efter knap to timer var grundlovsforhøret forbi, og pressen blev igen lukket ind for at høre kendelsen.

Sigtet til betjent: ”Du må gerne give mig en krammer”

Den sigtede udnævnte tidligere i år sig selv til 'vanvdsbilist' i et nyhedsindslag på TV2 Østjylland, og han virkede heller ikke mere tynget af begivenhederne, end at han havde overskud til at sende betjentene i retslokalet stikpiller.

Det kunne de fremmødte ved Retten i Aarhus bevidne, da vi blev kaldt tilbage i retten for at høre, om den sigtede ville blive varetægtsfængslet.