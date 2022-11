Flugtbilist banker ind i metalstolpe under biljagt

Det gik helt galt for en 35-årig mand, da han kort før midnat ville flygte fra politiet.

Det bekræfter vagtchef ved Østjyllands Politi Martin Christensen søndag morgen over for TV2 ØSTJYLLAND.

Hændelsen begynder klokken 23:45 lørdag aften, hvor betjente lægger mærke til mandens bil, der angiveligt kører for stærkt på Ringvej Syd i Aarhus-forstaden Højbjerg.

Patruljen kører derfor efter manden og forsøger med blinklys og sirene at få bilen til at standse.

Men manden har ikke i sinde at stoppe og fortsætter derfor i meget høj fart nordvest mod Viby.

Under biljagten kører han ifølge politiet ikke bare mere end dobbelt så stærkt som tilladt, men også over for rødt lys, og laver flere færdselsforseelser for at slippe væk.

Efter cirka fire kilometers intens biljagt, går det dog galt for den flygtende mand. I krydset mellem Ringvej Syd og Skanderborg Vej kører han galt og rammer lysreguleringen.

Det totalskader hans bil, så den ikke kan køre længere.