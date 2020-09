Flest unge i Aarhus får corona

Unge mennesker har ofte en del flere kontakter end ældre og det kan være en forklaring på, at der sker et boom i smittetallene blandt de yngre, mener Serum Instituttet. Foto: Flemming Krogh/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Lidt mere end hver tiende dansker er mellem 20 og 29 år. Men den seneste uge har netop denne aldersgruppe stået for hele 27 procent af de nye smittetilfælde med COVID-19.

Læs også Danish Crown vil teste over 1000 efter smitte på slagteri

Og i Aarhus Kommune udgør de 20-29 en endnu større andel af de nysmittede. Hele 33 procent af de nye smittede, der er fundet i Aarhus den seneste uge, er mellem 20 og 29 år.

- Selvom epidemien er under kontrol, er vi opmærksomme på, at vi ser en forholdsvis stor en andel af tilfældene blandt de unge. Der kan være flere årsager til det, blandt andet at unge har flere kontakter i det daglige end andre aldersgrupper, siger Tyra Grove Krause, afdelingschef og overlæge ved Statens Serum Institut.

Læs også Se tallene: Så mange nye er smittede i din kommune

Inddæm smitten

I Aarhus falder smitten med COVID-19 igen efter en opblusning. Men netop derfor er det vigtigt, at holde de unge fast på at leve efter retningslinjerne, så vi undgår endnu en smittebølge.

- Hvis man skal undgå opblussen, er det vigtigt, at man på uddannelsessteder er opmærksom på rengøring af kontaktflader, at holde fysisk afstand og give de studerende let adgang til god håndhygiejne, forklarer Tyra Grove Krause fra Seruminstituttet.

Læs også Heste skabte køer – Efterskoleelever jagtede heste på motorvejen

Også Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder på at hjælpe kommuner til at inddæmme smitten.

- Vi er meget opmærksomme på målgruppen og er i kontakt med relevante kommuner for at sikre en målrettet indsats, så smitte stoppes, siger Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kilde: Styrelsen fra Patientsikkerhed