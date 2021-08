Flere unge snydt i nattelivet: Pas på med at låne din mobil ud

Tre mænd, alle i 20’erne, anmeldte torsdag uafhængigt af hinanden, at de var blevet snydt af to mænd.

Det oplyser Østjyllands Politi.

De forurettede havde dagen efter deres byture opdaget, at der var overført flere tusinde kroner, via Mobilepay, til et ukendt nummer.

- Jeg kan ikke sige det præcise beløb, men der er tale om en del tusind kroner fra hver person, siger Jakob Christiansen, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.



Samme gerningsmænd formodes indblandet

De seneste to weekender har Østjyllands Politi modtaget flere anmeldelser, der minder om hændelserne onsdag nat.

Hver gang har det været to mænd, der vil låne en mobiltelefon, og det formodes derfor, at der er tale om de samme gerningsmænd.