Flere tusinde har delt Mathias’ vaccine-opråb

Han var bekymret for, at følelser ville komme til at fylde for meget i diskussionen af vaccinen, og at folk derfor ikke ville tage beslutningen om, hvorvidt de skal vaccineres eller ej, ud fra et oplyst grundlag.

Havde ikke forventet, at så mange ville læse det

I skrivende stund har opslaget, som Mathias Tykgaard Clausen delte den 24. december, fået næsten 8000 delinger og knap 11.000 reaktioner.

En opmærksomhed som Mathias Tykgaard Clausen langt fra havde forventet, da han skrev opslaget:

- Jeg skrev det, fordi jeg var i en stemning af bekymring over, om for mange ville tvivle på, om de skulle have vaccinen. Jeg oversatte bare noget forskning, og jeg havde slet ikke forventet, at så mange ville læse det, siger Mathias Tykgaard Clausen.