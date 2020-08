Flere specialelever: Hul på 40 mio. skal dækkes af den almindelige undervisning

Thomas Medom skal finde 40 millioner kroner til at dække et underskud på de specialpædagogiske tilbud

Antallet af specialklasser og elever på specialskoler stiger igen i år. Det betyder et 40 millioner kroner stort underskud, der skal dækkes ind med midler fra den almene undervisning.

Det oplyser rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom.

4,4 procent af eleverne i Aarhus går på specialpædagogiske undervisningstilbud. Det er en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til sidste skoleår, og det er den udvikling, der har gravet et hul, der nu skal dækkes.

- Vi står over for en stor, fælles opgave i at sikre gode og målrettede skoletilbud til alle. Aarhus er langt fra alene med udfordringen, og der findes ingen enkle forklaringer på, at flere børn ikke trives inden for rammerne af de nuværende skoletilbud.

- Til gengæld er det enkelt, at udviklingen fortsat lægger et massivt pres på skolernes økonomi, da de dyrere specialpladser udhuler økonomien i den almene undervisning, udtaler Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, i en pressemeddelelse.

Sådan ser udviklingen ud ift antal specialelever og specialklasser.

Lille stigning - stor regning

Der blev afsat flere penge til specialundervisning på sidste års finanslov og budgetforliget i Aarhus Kommune, men stigningen på 0,2 procent er altså mere, end det nuværende budget kan klare.

Thomas Medom fortæller, at der er store planer for at udvikle undervisningstilbud til alle børn i kommunen.

- Men vi kommer ikke uden om, at udviklingen lægger et hårdt pres på økonomien og dermed skolernes hverdag, siger Thomas Medom i en pressemeddelelse.

TV2 ØSTJYLLAND forsøger at indhente en kommentar fra Thomas Medom.