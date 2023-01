Flere solceller på skoler, plejehjem og sportshaller

Efter bøvlede regler og bureaukrati i længere tid har spændt ben, kan vejen nu være banet for mere grøn energi i Aarhus Kommune.

Her har man nemlig oprettet et klimaselskab, der skal håndtere produktionen af solenergi fra alle kommunens tage og dermed femdoble produktionen af grøn strøm fra solen.



Udfordringen har blandt andet været, at hvert eneste solcelleanlæg skulle oprettes som et selvstændigt selskab, men det kan løses med ét samlet selskab.



I første omgang kommer der solceller på otte procent af kommunens tage, og det er et lille skridt på vejen mod kommunens 2023-ambition, mener Teknik og Miljø-rådmanden Nicolaj Bang (K).



- Ambitionen er, at vi skal kunne øge det henad vejen, når vi får testet nye teknologiske løsninger af, siger han.



71.000 kvadratmeter solcelleanlæg

Solcellerne vil for eksempel blive monteret på skoler, sportshaller og plejehjem. Vurderingen er, at der her kan monteres op mod 71.000 kvadratmeter solcelleanlæg.

De skal så vidt muligt opsættes i forbindelse med planlagt udskiftning af tage og tagbelægninger, og der skal i første omgang fokuseres på store og flade tage.



Ifølge borgmesteren er det et afgørende tiltag.

- Det er afgørende for den grønne omstilling, at vi får indfaset langt mere vedvarende energi i vores energisystem. Her rummer tagflader et stort potentiale, og som kommune har vi en interesse i at udnytte det. Derfor er det glædeligt, at vi nu får den selskabsstruktur på plads, der gør, at vi kan komme i gang med arbejdet,” siger Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus.