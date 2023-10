Flere sigtet for ulovlig brug af fyrværkeri ved optog

Torsdag aften var en folkemængde samlet i Gellerupparken i det vestlige Aarhus til en demonstration til støtte for Palæstina.

Billeder og video fra stedet viser, at der bliver dyttet og fyret bomberør af i området ved den gyldne port.

- Det er forløbet stille og roligt, siger vagtchef i Østjyllands Politi Rene Ludvig.

Han oplyser, at der var enkelte sager om ulovlig brug af fyrværkeri, og at nogle personer er blevet sigtet. Han kender ikke det præcise antal, da det er politiets Aarhus Vest-afdeling, der har været til stede.

Optoget fulgte den anviste rute, og politiet fulgte dem og sikrede, trafikken kunne afvikles.

- De skyder lidt af, og det regulerer vi efter, men det var stille og roligt, siger Rene Ludvig.

Det er politiets vurdering, at omkring 250-300 personer deltog. Det er et stykke under de 500, som var meldt ind på forhånd.

Optoget sluttede klokken 20.05.

De seneste aftner har der været flere mindre brande i området, men det er der ifølge vagtchefen ingen meldinger om torsdag aften.