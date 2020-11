Flere kvinder snydt: Bagmænd hæver tusindvis af kroner

- De har brugt præcis samme fremgangsmåde ved alle kvinderne, oplyser Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder ved Østjyllands Politi til TV 2 ØSTJYLLAND.

Fremgangsmåden

En af mændene ringer kvinden op og fortæller, at hendes konto er blevet misbrugt, og at han derfor vil sende en medarbejder ud for at hente hendes kort.

Kort tid efter står der så ifølge kvinderne en veltalende og overbevisende herre i døren og beder om hendes kort.