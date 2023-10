Flere hundrede på gaden med støtte til palæstinenserne

- Vi demonstrerer først og fremmest fordi, at vi gerne vil have et frit Palæstina, et selvstyre, noget vi har været lovet siden 1967, og der er ikke sket noget endnu, siger Hussam Seif.

Han fortsætter:

- Vi fejrer, at vores frihedskæmpere er brudt ud af det fængsel, de har været fængslet i de seneste 30 år.



Hvordan kan I fejre det, når vi ser så mange civile, der dør i disse dage eller bliver taget som gidsler?



- Det er ikke gidslerne eller de civile, der er blevet dræbt, som vi fejrer. Vi fejrer, at den mur, der har været opsat og fængslet de her 2 millioner mennesker der bor i striben i de sidste 30 år ikke har kunnet vand, forsyninger. De har måtte smule det ind og har ikke kunnet få hjælp nogen steder fra. Og nu har de selv brudt ud af det, siger Hussam Seif.

Ifølge TV2s reporter på stedet forløber demonstrationen sig stille og roligt.



Storstilet angreb

Lørdag morgen indledte den militante islamistiske bevægelse Hamas et storstilet angreb på Israel.



Ifølge Hamas blev der affyret 5000 raketter på blot 20 minutter. Israel melder om halvt så mange missiler.

Militante fra Hamas brød desuden igennem den ellers stærkt bevogtede grænse mellem Gaza og Israel og angreb blandt andet en israelsk festival tæt på grænseområdet.

Mandag melder palæstinensiske myndigheder om mindst 560 dræbte, mens Israel søndag meldte om mindst 700 dræbte, skriver Ritzau.