Flere færdselsuheld i morgentrafikken

Torsdag morgen starter med udfordringer i trafikken op ad motorvej E45, hvor der kort efter klokken seks er sket et færdselsuheld mellem afkørsel 51 Skanderborg Nord og Aarhus Syd i nordgående retning.



Det fremgår af live-trafikkort fra Vejdirektoratet.

Ved 07.25-tiden er der sket endnu et uheld, hvor der ifølge P4 Trafik er tre biler involveret. Det er ligeledes på E45 omkring Aarhus Vest. Bilerne holder i venstre vognbane.

Klokken 07.35 skriver Vejdirektoratet, at der er sket uheld fra Hobro mod Aarhus mellem afkørsel 40 Randers C og Info-Teria Gudenå Vest.

Hos Østjyllands Politi fortæller kommunikationsrådgiver Emil Enemark Sørensen, at der på nuværende tidspunkt ikke er et overblik over, hvorvidt der er tilskadekomne.

Der skete ligeledes et færdselsuheld på Strandvejen i Aarhus klokken 06.10, da en mandlig bilist påkørte et træ. Han kom selv ud af bilen men blev tilset af ambulancepersonale, oplyser politiet.



Opdateres...