Flere end tusind frivillige udleverer stemmesedler i Aarhus

2800 personer har meldt sig som frivillige valghjælpere i København og Aarhus, når der afholdes folkeafstemning om forsvarsforbeholdet på onsdag.

I Aarhus var målet at rekruttere 1300 frivillige, og de er fundet takket været et samarbejde med den lokale ugeavis og et brev til tilfældigt udvalgte aarhusianere.

Det oplyser chef for valgsekretariatet i Aarhus Kommune Lene Hartig Danielsen.

- Vi har skrevet ud til 83.000 tilfældigt udvalgte aarhusianere, og vi er meget taknemmelige over, at 1300 af dem har valgt at bruge en dag i demokratiets tjeneste, siger hun.