Flemming stod bag Danmarks eneste skoleskyderi

Politiet gennemsøger hans lommer. I den ene finder de 14 uaffyrede patroner. Jan tænker, at manden kunne have ryddet hele kantinen, hvis han ville. Når han ikke gjorde det, har han måske alligevel haft lidt samvittighed. Jan føler sjældent had, men han hader denne her mand, tænker han. For i kantinen har han lige set, hvad han har gjort.