Flemming skal lede et hold på 20 til caminoen

Hjælper andre

For det er ikke kun for sjov og nye venskaber, gruppen skal af sted. Flemming Dybbøl og hans hold skal skaffe sponsorer til turen, som skal støtte Børns Vilkårs nye indsamlingsevent med navnet Gå for BørneTelefonen.

Faktisk er Flemming Dybbøl selv ansat som ansvarlig for ambassadørgruppen i Børns Vilkår, men han deltager udelukkende i projektet som privatperson.

- Jeg har brugt mange år på at hjælpe andre, og jeg har også behov for at prøve at gøre noget, hvor det direkte er for en bestemt god sag, siger han om overvejelserne ved at melde sig til tiltaget.