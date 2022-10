Flemming mistede sin kone – fik uvurderlig hjælp

Ifølge hende skal man ikke undervurdere et godt måltid.

- Det er vigtigt, at familiemedlemmerne får noget god, nærende mad i den svære situation, de er kommet i - at man kan sætte sig omkring et bord og nyde et måltid og have en god dialog sammen, det er jo det vigtige i en familie, siger Charlotte Thyberg.

Har meldt sig som frivillig

Flemming Kjer har været så taknemlig for hjælpen, at han nu har meldt sig som frivilligt bud.

- Jeg har haft tid til at spekulere og tænke processen igennem, og i den sammenhæng er den følelse dukket op, at jeg er nødt til at give tilbage.