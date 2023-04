Flemming efterlyses for knivoverfald: Har flere særlige kendetegn

Østjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at finde Flemming Emil Johansen.

Den 33-årige mand er mistænkt for at have overfaldet en 39-årig mand med blandt andet kniv, slag og spark.

Overfaldet fandt sted på Hack Kampmanns Plads i Aarhus C onsdag den 1. marts om aftenen. Det blev begået af to mænd og en kvinde.

De er sigtet for i samarbejde at have aftalt og derefter udført overfaldet på den 39-årige mand.

En 26-årig kvinde og en 30-årig mand blev anholdt og varetægtsfængslet i sagen sidst i marts, men det har altså ikke været muligt for politiet at finde Flemming Emil Johansen.



Flere tatoveringer

Over to uger efter varetægtsfængslingen af de to andre sigtede, har Østjyllands Politi nu set sig nødsaget til at offentliggøre billede og navn på Flemming Emil Johansen.

Han har flere særlige kendetegn.

Flemming Emil Johansen kan blandt andet kendes på tatoveringer på venstre hånd, en dråbe under det ene øje og en tatovering på halsen med teksten ”uden om systemet.”



Ifølge Østjyllands Politi er manden 188 cm høj og spinkel af bygning. Han har blå øjne, er lys i huden og har lyst hår. Han har tidligere opholdt sig i flere forskellige østjyske byer.

Hvis man støder på Flemming Emil Johansen eller ved, hvor han befinder sig, bedes man ringe til Østjyllands Politi på telefonnummer 114.