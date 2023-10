Flager på halv: - Dybt ulykkelig katastrofe

-Det har udviklet sig til en dybt ulykkelig humanitær katastrofe, som berører os alle. Ved at flage på halv stang viser vi vores respekt over for de mange civile ofre – og sender samtidig et budskab om snarlig våbenhvile og fred i Mellemøsten, udtaler borgmester Jacob Bundsgaard (S) i pressemeddelelsen.

I Israel meldes flere end 1300 dræbt og yderligere 2700 såret efter Hamas' angreb på landet lørdag den 7. oktober.

Det palæstinensiske sundhedsministerium meddeler ifølge Ritzau fredag, at 1799 er dræbt og 6388 er såret i Gazastriben, efter Israel har udført flere luftangreb. Af de dræbte skulle næsten 600 angiveligt være børn.

Mens borgmesteren altså viser sympati for de uskyldige ofre på begge sider af konflikten, afviste hans partifælle statsminister Mette Frederiksen (S) afviste for nylig at svare på et spørgsmål om, om hun ville gøre noget for at vise sympati for den palæstinensiske civilbefolkning.

- Det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel. Og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler ikke nogen sammenligning, sagde hun til den TV 2 -journalist, der stillede spørgsmålet.

Israel har annonceret, at dets militær vil fortsætte bombardementer i den nordlige del af Gazastriben og har derfor opfordret mere end en million palæstinensere forlade området.