Fjernstyret bulldozer sættes ind i to uger lang kamp mod silobrand

En fjernstyret bulldozer er udlånt af Forsvaret til at hjælpe med at kvæle silobranden ved Studstrupværket nord for Aarhus.

Bulldozeren fjerner ulmende træpiller, så brandfolk ikke skal ind i siloen, forklarer beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, Østjyllands Brandvæsen.

- Vi sætter mandskabets sikkerhed over alt andet, og derfor bruger vi robotten for at sikre, at vores brandfolk ikke skal køre ind i siloen, siger han.