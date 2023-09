Fjerner ferske turbokyllinger helt fra køledisken

Dyreværnsforeningen Anima estimerer, at Salling Groups udmelding vil løfte dyrevelfærden for mindst fem millioner kyllinger årligt.

- Undervejs skal vi have kunderne og leverandørerne med på rejsen, og derfor er det ideelt at fortsætte den gradvise udfasning af hurtigtvoksende kyllinger, siger Henrik Vinther Olesen, bæredygtighedsdirektør i Salling Group, i pressemeddelelsen.

Salling Group ønsker på sigt at udfase turbokyllinger helt fra sortimentet. Det vil sige fra køl, frys og i blandt andet pålæg og færdigretter.

Dyrevelfærdsorganisationer har kritiseret brugen af turbokyllinger, fordi produktionen ofte medfører, at kyllingerne får sygdomme eller vejrtræknings- og gangbesvær.

En turbokylling kaldes også en hurtigtvoksende kylling. De produceres verden over og kan vokse fra en vægt på 50 gram til mere end to kilo på cirka fem uger.

Anima har i en årrække været i dialog med Salling Group for at påpege, hvor koncernen kan forbedre dyrevelfærden.

Thorbjørn Schiønning, kommunikationschef i Anima, mener, at det er et vigtigt signal, Salling Group sender til resten af markedet.

- Turbokylling er officielt blevet de nye burhøns nu, og det er kun et spørgsmål om tid, før vi alle lykkeligvis kan klappe os på skuldrene over, at vi går foran i Danmark på dette område, siger han i en pressemeddelelse.

Ud af sortiment

I juni besluttede et bredt politisk flertal, at produktionen af turbokyllinger skal reduceres.

I 2020 meddelte discountkæden Lidl, at den ville stoppe salg af ferske turbokyllinger. Senere samme år meddelte Aldi det samme.

Det skete efter Danmarks største kyllingeproducent, Danpo, meldte ud, at den ville udfase den hurtigt voksende kylling i sortimentet.

Hos Rema1000 med hovedsæde i Horsens udfasede man ferske turbokyllinger i køledisken sidste år. Også forarbejdet turbokylling er kæden i gang med at udfase. Her lyder ambitionen at nå fuldt i mål i løbet af 2025.

Det skriver Jonas Schrøder, der er kommunikationschef i Rema1000, på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.