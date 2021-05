Fitnesscenter slår dørene op: Folk er ellevilde, fortæller ejer

De to nybagte iværksættere har været økonomisk pressede under nedlukningen, men siden 24. februar har de holdt gang i deres forretning ved at tilbyde udendørs træning.

Nu ser Lærke Bach frem til også at kunne tilbyde træning inden døre, og kunderne står tilsyneladende på spring:

- Folk er ellevilde og har rigtig mange spørgsmål. De er positive og klar til at komme i gang, siger Lærke Bach.

Coronapas bekymrer

Power House Aarhus vil indtil videre beholde muligheden for udendørs træning som et tilbud hen over sommeren. Tilbuddet har betydet, at folk er kommet til fra andre byer for træne, og det relativt nystartede center kan nu prale af at have omkring 500 medlemmer nedlukningen til trods.

Ifølge den nye genåbningsaftale skal de fitness-hungrende fremvise et coronapas for at få adgang til træning, og det er et skår i glæden for Lærke Bach:

- Det skræmmer medlemmer væk, at du skal tage en test for at passe din træning, for fitness er ikke noget, du kun går til en gang om ugen, siger hun.